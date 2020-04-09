Франция планирует продлить карантин после 15 апреля

Правительство Франции планирует продлить карантинные ограничения для противодействия коронавирусу, которые действуют пока что до 15 апреля. Об этом сообщает BFM.TV.

Как сообщается, правительство Франции планирует продлить карантин после 15 апреля, однако не уточняется на какой период. Президент Эммануэль Макрон представит меры борьбы против коронавируса следующего понедельника.

Как отмечалось ранее, с 17 марта во Франции действует жесткий режим карантина, согласно которому граждане обязаны находиться на "домашнем" карантине и уходить из дома лишь из-за неотложных потребностей, которые четко определены правилами. За нарушение режима - штраф в 135 евро или лишение свободы на срок на несколько месяцев.

Сейчас во Франции зафиксировано 82 048 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 10 869 человек умерли.

Напомним, правительство Франции работает над приложением для смартфона, которое сможет предупреждать пользователей, если они вступят в контакт с носителем коронавируса. Если зараженный коронавирусом человек установит себе такую программу, то она уведомит всех людей, которые были с ним в тесном контакте, что они были рядом с человеком, инфицированным COVID-19.