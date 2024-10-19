Франція підтримує план перемоги України, - МЗС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

"Ми підтримуємо план перемоги, тому що вже протягом тисячі днів (війни, - ред.) ми поряд з Україною і докладаємо необхідних зусиль", - сказав міністр.

Він наголосив, що Франція підтримує український план не лише у військовій сфері, але й готова надавати підтримку у цивільній та економічній галузях. Барро додав, що Франція підтримує Україну, коли вона вирішить розпочати переговори про мир.

Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що Франція підтримує план перемоги і просуває його.

"Ми мали розмову тет-а-тет, де ми з паном міністром закордонних справ обмінялися думками щодо додаткових кроків для практичного втілення плану перемоги Зеленського. Пан міністр теж поінформував мене про результати засідання у форматі "четвірки", яке нещодавно відбулося у Німеччині. Подальша імплементація, реалізація і наповнення плану перемоги було одне з головних питань", - сказав Сибіга.