Франція переграла Бельгію, Німеччина здолала Нідерланди: що сталося в Лізі націй

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Збірна Бельгії не скористалася нагодою повести в рахунку в середині першого тайму протистояння з французами. Це Тілеманс із 11-метрової позначки пробив над воротами. Нападник "триколірних" Коло Муані на 35-й хвилині показав супернику, як треба реалізовувати пенальті. "Червоні дияволи" відігралися перед перервою – Опенда головою замкнув навіс Кастаня. Утім, у середині другої половини Коло Муані з другого поверху встановив підсумковий результат.

Угорська збірна забила по голу до та після перерви протистояння з Боснією і Герцеговиною. Дубль оформив лідер команди Марко Россі Собослай. Під завісу першого тайму він скористався передачею Надя. На старті же другої половини хавбек англійського "Ліверпуля" реалізував одинадцятиметровий. Боснійська команда перетворилася в безумовного аутсайдера групи, маючи в активі лише 1 очко.

Натомість в Мюнхені долю протистояння вирішив один забитий м'яч. До того ж, його оформив дебютант. Нападник "Штутгарта" Левелінг вийшов у старті Бундестіму та відзначився забитим м'ячем на 64-й хвилині. Допоміг німцям стандарт – кутовий. Оборона нідерландців зуміла відбити першу хвилю, але на підбиранні опинився самотній форвард і потужним ударом вгатив м'яч у ближній верхній кут воріт Вербрюггена.

Одним голом обмежилися і в Тбілісі. Збірна Грузії зазнала другої поразки поспіль. Цього разу "хрестоносці" програли албанцям. "Орли" оформили м'яч на старті другої половини. На 48-й хвилині Асллані влучно пробив із лінії штрафного майданчика після прориву збірної Албанії лівим флангом. Тепер балканці з кавказцями мають однакову кількість очок (по 6) і поступаються одним пунктом Чехії.