Блінкен вирушить з візитом на Близький Схід і відвідає Ізраїль, - AP

Державний секретар Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкен наступного тижня здійснить візит на Близький Схід. Це стане його сьомою дипломатичною місією в регіоні з початку активної воєнної кампанії Ізраїлю проти угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

У прес-службі Держдепу США в заяві у суботу не вказується про намір Блінкена відвідати Ізраїль. Проте AP пише, що представник ізраїльського міністерства закордонних розповів про плани щодо такого візиту.

За словами ізраїльського чиновника, Блінкен відвідає Ізраїль у вівторок, а в якому місті саме буде зупинка держсекретаря Штатів - не уточнюється.

Як розповіли в Держдепі, Блінкен під час цієї місії на Близький Схід відвідає Саудівську Аравію в понеділок. Така поїздка відбудеться лише через два дні після його повернення до Вашингтона після візиту до Китаю.

Блінкен відвідає конференцію Всесвітнього економічного форуму та зустрінеться з міністрами закордонних справ арабських країн у Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.

З середини жовтня Блінкен курсує між Ізраїлем та більшістю його арабських і мусульманських сусідів, намагаючись збільшити допомогу цивільному населенню в Газі, запобігти поширенню конфлікту в регіоні та створити підтримку для планів реконструкції та управління післявоєнною Газою. — і все це голосно підтримує право Ізраїлю захищатися.

Візит на тлі переговорів щодо припинення вогню в Газі та звільнення заручників

Інформація щодо вірогідного візиту Блінкена до Ізраїлю відбувається на тлі паузи в питанні щодо можливості про домовленість між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС про припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників.

У суботу бойовики ХАМАС заявили, що переглядають нову пропозицію Ізраїлю щодо припинення вогню, оскільки Єгипет активізував зусилля для досягнення угоди про припинення війни та запобігання можливому наземному наступу ЦАХАЛ на місто Рафах на півдні Гази.

При цьому Вашингтон, за даними західної преси, намагався відмовити Ізраїль від проведення широкомасштабної військової операції в Рафаху, куди втекли понад мільйон палестинців, рятуючись від боїв.

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер сказав, що Блінкен "обговорить поточні зусилля щодо досягнення припинення вогню в Газі, що забезпечує звільнення заручників, і те, як ХАМАС стоїть між палестинським народом і припиненням вогню".

В Держдепі також додали, що Блінкен наголосить на важливості запобігання поширенню конфлікту та обговорить зусилля "для досягнення тривалого миру та безпеки в регіоні, у тому числі через шлях до незалежної палестинської держави з гарантіями безпеки для Ізраїлю".