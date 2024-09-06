Франція отримає від ЄС гроші з російських активів для передачі зброї Україні

Євросоюз виділить Франції 300 млн євро доходів від заморожених російських активів. Ці кошти будуть спрямовані на постачання озброєння Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Франції .

Франція візьме участь у реалізації нової програми підтримки України в рамках Європейського фонду миру. Дана програма передбачає використання 1,4 мільярда євро з надходжень від російських активів, щоб надати військове обладнання для України.

Європейська Комісія домовилася з Генеральним директоратом з питань озброєнь про те, що вона використовуватиме ці кошти для швидкого придбання у французької промисловості пріоритетного обладнання для України боєприпасів, артилерійського та протиповітряного обладнання у французької промисловості на загальну суму 300 мільйонів до кінця 2024 року.

"Це можливість продовжити нарощування французької промисловості на підтримку України", - додали в міністерстві.