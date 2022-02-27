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Франция отправит в Украину топливо и оборонительное оружие

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Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 10:43
Франция отправит в Украину топливо и оборонительное оружие Фото: Франция направит в Украину топливо и оружие (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Александр Белоус

Франция направит в Украину топливо вместе с оборонительной техникой, чтобы поддержать сопротивление страны российскому вторжению. Решение принял Совет национальной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В заявлении Елисейского дворца не было подробностей об оборонительном оборудовании, но ранее в субботу сообщили журналистам, что оно может включать противотанковое оружие.

Совет национальной обороны также согласился заморозить финансовые активы россиян, на которые распространяются санкции, и объявил о мерах по "борьбе с пропагандой влиятельных лиц и российских СМИ на европейской земле", говорится в заявлении.

Подробностей об этих мерах не сообщается.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об "усилении экономических и финансовых санкций" в соответствии с Европейским союзом и США, говорится в заявлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция передаст Украине оружие. Кроме того, страна предоставит и военное оборудование.

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