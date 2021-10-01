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Франция отменит обязательное ношение масок в школах, но не во всех

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Франция, Пятница 01 октября 2021 08:12
Франция отменит обязательное ношение масок в школах, но не во всех Фото: Франция отменит обязательное ношение масок в школах, но не во всех (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Правительство Франции приняло решение отменить обязательный масочный режим в школах с 4 октября. Однако это будет касаться только тех заведений, где преобладает низкий уровень заражения на COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Министерства здравоохранения страны, Париж и близлежащие пригороды не входят в число 47 столичных департаментов или административных округов, где будет прекращено обязательное ношение масок.

Так, в регионах, где маски перестанут быть обязательными в начальных школах, должен быть менее 50 случаев коронавирус на 100 тысяч населения в течение пяти дней подряд.

Впрочем французские власти отмечают, что планируют продлить чрезвычайное положение в стране до следующего лета, чтобы справиться с пандемией.

Напомним, что во Франции классы не будут отправлять на карантин после того, как кто-то из учеников или учителей заболеет коронавирусом.

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Франция школа Карантин Пандемия коронавируса
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