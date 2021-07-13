ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Франция оштрафовала Google на 500 млн евро за нарушение авторских прав

Новина українською →
Вторник 13 июля 2021 10:47
Франция оштрафовала Google на 500 млн евро за нарушение авторских прав Фото: Франция наложила на Google штраф в размере 500 млн евро (Google.com)
Автор: Александр Белоус

Французский антимонопольный орган наложил штраф в размере 500 млн евро на Google Alphabet. Корпорация оштрафована за невыполнение в полной мере временных распоряжений регулятора, отданных для решения спора с новостными изданиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Американская корпорация должна в течение следующих двух месяцев выступить с предложениями о том, как она могла бы компенсировать информационным агентствам и другим издателям использование их новостей. Если она этого не сделает, то столкнется с дополнительными штрафами в размере до 900 тысяч евро в день.

Новостные издатели APIG, SEPM и AFP обвиняют технологическую компанию в том, что она не начала добросовестные переговоры с ними, чтобы найти общую основу для вознаграждения за новостной контент в Интернете, в соответствии с недавней директивой Европейского союза, которая устанавливает так называемые "смежные права".

Само дело было сосредоточено на том, нарушал ли Google временные распоряжения антимонопольного органа, который требовал, чтобы такие переговоры проводились в течение трех месяцев с любыми новостными издателями, которые их запрашивали.

"Когда орган устанавливает обязательство для компании, оно должно скрупулезно выполнять как по духу, так и по букве (решения). В данном случае, к сожалению, этого не произошло", - заявила глава антимонопольного органа Изабель де Сильва.

Это не первый крупный штраф, наложенный на Google во Франции за последнее время. В июне антимонопольный комитет страны оштрафовал корпорацию на 220 млн евро за злоупотребление положением на рынке рекламы, которую размещают на сайтах и мобильных приложениях.

Напомним, ранее ООО "Гугл" выплатило наложенный на него Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штраф в размере 1 млн гривен. Компания оштрафована за непредставление в установленный срок сведений по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Google Франция штраф
NEWS
Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе
Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе
DAILY
Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента