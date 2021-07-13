Франция оштрафовала Google на 500 млн евро за нарушение авторских прав
Французский антимонопольный орган наложил штраф в размере 500 млн евро на Google Alphabet. Корпорация оштрафована за невыполнение в полной мере временных распоряжений регулятора, отданных для решения спора с новостными изданиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
Американская корпорация должна в течение следующих двух месяцев выступить с предложениями о том, как она могла бы компенсировать информационным агентствам и другим издателям использование их новостей. Если она этого не сделает, то столкнется с дополнительными штрафами в размере до 900 тысяч евро в день.
Новостные издатели APIG, SEPM и AFP обвиняют технологическую компанию в том, что она не начала добросовестные переговоры с ними, чтобы найти общую основу для вознаграждения за новостной контент в Интернете, в соответствии с недавней директивой Европейского союза, которая устанавливает так называемые "смежные права".
Само дело было сосредоточено на том, нарушал ли Google временные распоряжения антимонопольного органа, который требовал, чтобы такие переговоры проводились в течение трех месяцев с любыми новостными издателями, которые их запрашивали.
"Когда орган устанавливает обязательство для компании, оно должно скрупулезно выполнять как по духу, так и по букве (решения). В данном случае, к сожалению, этого не произошло", - заявила глава антимонопольного органа Изабель де Сильва.
Это не первый крупный штраф, наложенный на Google во Франции за последнее время. В июне антимонопольный комитет страны оштрафовал корпорацию на 220 млн евро за злоупотребление положением на рынке рекламы, которую размещают на сайтах и мобильных приложениях.
Напомним, ранее ООО "Гугл" выплатило наложенный на него Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штраф в размере 1 млн гривен. Компания оштрафована за непредставление в установленный срок сведений по требованию государственного уполномоченного АМКУ.