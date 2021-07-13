Франция оштрафовала Google на 500 млн евро за нарушение авторских прав

Французский антимонопольный орган наложил штраф в размере 500 млн евро на Google Alphabet. Корпорация оштрафована за невыполнение в полной мере временных распоряжений регулятора, отданных для решения спора с новостными изданиями.

Американская корпорация должна в течение следующих двух месяцев выступить с предложениями о том, как она могла бы компенсировать информационным агентствам и другим издателям использование их новостей. Если она этого не сделает, то столкнется с дополнительными штрафами в размере до 900 тысяч евро в день.

Новостные издатели APIG, SEPM и AFP обвиняют технологическую компанию в том, что она не начала добросовестные переговоры с ними, чтобы найти общую основу для вознаграждения за новостной контент в Интернете, в соответствии с недавней директивой Европейского союза, которая устанавливает так называемые "смежные права".

Само дело было сосредоточено на том, нарушал ли Google временные распоряжения антимонопольного органа, который требовал, чтобы такие переговоры проводились в течение трех месяцев с любыми новостными издателями, которые их запрашивали.

"Когда орган устанавливает обязательство для компании, оно должно скрупулезно выполнять как по духу, так и по букве (решения). В данном случае, к сожалению, этого не произошло", - заявила глава антимонопольного органа Изабель де Сильва.