ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Франция обыграла Бельгию и вышла в финал Лиги наций в матче с двумя разными таймами

Новина українською →
Турин, Четверг 07 октября 2021 23:39
Франция обыграла Бельгию и вышла в финал Лиги наций в матче с двумя разными таймами Фото: французы смогли вырвать победу у бельгийцев, проигрывая по ходу матча 0:2 (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Сборная Франции стала вторым финалистом Лиги наций. Французы в сумасшедшем матче переиграла Бельгию, проигрывая по ходу в два гола - 3:2.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Первый тайм был полностью за бельгийцами. В итоге "красные дьяволы" под конец тайма смогли аккумулировать свою активность в два гола. Сперва на 37-й минуте отметился Карраско. А через три минуты второй гол за Бельгию забил Лукаку.

Во второй половине все с ног на голову перевернули игроки Франции. Сперва на 62-й минуте Бензема отквитал один гол. А на 69-й французы заработали пенальти, который четко реализовал Мбаппе.

Последние минуты напоминали настоящие "американские горки". Сперва несколько хороших возможностей упустили французы, а затем на 87-й минуте отметились бельгийцы. Но гол Лукаку отменили после просмотра VAR - форвард залез в офсайд.

Казалось, что уже будут экстратаймы, но на 90-й минуте разрядил пушку с линии штрафной Эрнандес, подарив победу Франции.

В финале Лиги наций Франция встретятся 10 октября с Испанией, которая вчера переиграла Италию 2:1.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Лига наций Футбол
NEWS
Ситуация ухудшается. Грозит ли Киеву локдаун и что будет с транспортом
Ситуация ухудшается. Грозит ли Киеву локдаун и что будет с транспортом
DAILY
Окончательный развод. Как Рада увольняла Разумкова
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Окончательный развод. Как Рада увольняла Разумкова