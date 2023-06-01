Франція наполягає на конкретному плані вступу України до НАТО

Бажання Франції "полягає в тому, щоб ми чітко розробили шлях з етапами та послідовностями, щоб Україна могла, коли настане час, приєднатися до нас у добрих умовах безпеки", - повідомила Колона в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Осло.

"Чи будуть дати чи календар, я не впевнена, бо є ще багато моментів для обговорення", - сказала вона.

Хоча вступ України до НАТО - це питання "не на сьогодні", сказала Колонна, "нам потрібно зробити більше, ніж у 2008 році", маючи на увазі угоду, досягнуту в Бухаресті, про те, що Україна зрештою приєднається до Альянсу.

Позиція Німеччини

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила в Осло, що Німеччина поки не готова до прийому України до НАТО.

"Політика відчинених дверей НАТО залишається чинною, але водночас ясно, що ми не можемо говорити про прийом нових членів у розпал війни", - заявила Бербок.

Позиція України

Президент Володимир Зеленський сьогодні заявив у Кишиневі, що Україна готова вступити до НАТО, але чекає, коли НАТО буде готовий прийняти Україну.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна очікує від саміту у Вільнюсі "графіка вступу", тобто чіткого алгоритму руху для вступу до Альянсу.