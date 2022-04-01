Франція вивчить можливість стати гарантом безпеки для України, якщо така пропозиція їй надійде, заявив глава МЗС Республіки Жан-Ів Ле Дріан.

Ле Дріан вважає, що переговори між РФ і Україною поки не призвели до прориву.

Крім того, на його думку, дискусії про вступ України до ЄС можуть вестися тільки після закінчення війни.

"Питання гарантій повинні вирішувати Росія і Україна. Ми з увагою ставимося до пропозицій президента України Володимира Зеленського. Якщо вони нам надійдуть, ми їх вивчимо з позитивною увагою. Нейтралітет не може функціонувати без гарантій безпеки, і контури цього потрібно визначити двом сторонам", - сказав він.