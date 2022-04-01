ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Франція вивчить можливість стати гарантом безпеки для України

Новость на русском →
Париж, П'ятниця 01 квітня 2022 01:30
Франція вивчить можливість стати гарантом безпеки для України Фото: міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Франція вивчить можливість стати гарантом безпеки для України, якщо така пропозиція їй надійде, заявив глава МЗС Республіки Жан-Ів Ле Дріан.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на Le Figaro.

Ле Дріан вважає, що переговори між РФ і Україною поки не призвели до прориву.

Крім того, на його думку, дискусії про вступ України до ЄС можуть вестися тільки після закінчення війни.

"Питання гарантій повинні вирішувати Росія і Україна. Ми з увагою ставимося до пропозицій президента України Володимира Зеленського. Якщо вони нам надійдуть, ми їх вивчимо з позитивною увагою. Нейтралітет не може функціонувати без гарантій безпеки, і контури цього потрібно визначити двом сторонам", - сказав він.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало подробиці переговорів України та Росії в Стамбулі.

Війна Росії проти України триває тридцять шість днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція
NEWS
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну