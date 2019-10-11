Франция инициирует встречу антитеррористической коалиции из-за операции Турции в Сирии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости немедленно провести встречу возглавляемой США международной коалиции по борьбе с "Исламским государством". Об этом он сказал в ходе выступления по французском телевидению, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Франция предлагает провести встречу международной коалиции, чтобы вести решительную борьбу. Главное здесь - наша безопасность, которая оказалась под ударом из-за турецкого наступления (на курдов в Сирии, - ред.)", - сказал министр.

Французский министр опасается, что ИГИЛ может воспользоваться "изменениями на местах", в частности ситуацией в Сирии, чтобы возродиться.

"Сегодня коалиция должна сказать, что мы будем делать дальше, как хочет действовать Турция, и как мы обеспечим безопасность тех мест, где в тюрьмах содержатся боевики? Все это надо обсудить, чтобы нам было ясно", - заявил Ле Дриан.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о проведении на севере Сирии военной спецоперации, которая началась с авиаударов по позициям курдов. Целью операции в Турции называют создание буферной зоны, которая должна защищать турецкую границу.