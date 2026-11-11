Франція хоче узгодити з Німеччиною правила ударів по РФ через ризик ядерної війни, - FT

За інформацією шести співрозмовників видання, обізнаних із перебігом переговорів, Франція проводить консультації з німецькими чиновниками. Париж прагне узгодити підхід Берліна до застосування зброї для так званих "глибоких точних ударів" (DPS) із французькою ядерною стратегією.

Один із французьких посадовців попередив, що навіть удар звичайною зброєю по російській цілі може спричинити ядерну відповідь. За його словами, якщо Москва неправильно витлумачить сигнал, ситуація може швидко загостритися до рівня ядерної війни, причому сторони можуть не усвідомити небезпеку вчасно.

Чому Франція занепокоєна планами Німеччини

Побоювання Парижа виникли на тлі того, що Німеччина та низка інших європейських країн активно розширюють свої арсенали далекобійної зброї. До цього процесу долучилися Велика Британія, Польща, держави Північної Європи та Балтії. Мета - посилити обороноздатність Європи та стримувати Росію.

Зокрема, Берлін закуповує і розробляє ракети наземного базування з дальністю від 500 до понад 2000 км. Завдяки цьому німецькі збройні сили зможуть уражати цілі в глибині російської території.

Водночас поява нових можливостей для ударів на великі відстані порушує питання про те, за яких обставин країни можуть застосовувати таку зброю і якою буде реакція Кремля.

Яку роль у цьому відіграє ядерна доктрина Франції

Франція обговорює свою ядерну стратегію з кількома європейськими державами. Дискусія активізувалася після того, як у березні президент Еммануель Макрон запропонував обговорити, як французький ядерний потенціал може захищати інші країни Європи.

Однак особливу увагу Париж приділяє саме Німеччині. Серед причин - її масштабні плани переозброєння та значні витрати на оборону. За даними FT, Берлін передбачив на ці потреби 780 млрд євро протягом п'яти років - до кінця 2030 року.

Французькі чиновники побоюються, що концепція Макрона щодо "передового стримування" може мати небажані наслідки. Якщо німецькі або інші європейські партнери завдадуть удару по Росії, Москва може покласти відповідальність за нього і на Париж.

У Франції також наголошують, що ядерна держава має власну систему принципів і неписаних правил застосування такої зброї. Один із чиновників назвав це "ядерною граматикою та лексикою", які формувалися роками. За його словами, Німеччина такого досвіду не має.

Тому Париж вважає важливим виробити чітку, бажано публічну доктрину, яка допоможе уникнути неправильного трактування дій європейських країн з боку Росії.