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Франция готовится к наводнениям: в двух департаментах объявлена тревога

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Франция, Воскресенье 09 января 2022 23:45
Франция готовится к наводнениям: в двух департаментах объявлена тревога Фото: Франция готовится к наводнениям (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Франция готовится к наводнениям из-за дождей и снега. Два департамента объявили высокий уровень тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Агентство La Chaîne Météo объявило "красный уровень тревоги" в двух департаментах на юго-западе Франции, пострадавших от очень сильных дождей. Накопление обильных осадков грозят наводнениям или даже затоплениям в Атлантических Пиренеях и Ланды.

В то же время Верхние Пиренеи, Верхняя Гаронна, Арьеж и Жер объявили "оранжевый" уровень опасности.

Гав д'Олорон, который течет из Пиренеев в Ланды и Атлантические Пиренеи, может столкнуться с очень значительными переливами с утра понедельника, сообщили метеорологи.

В горах на высоте около 1500 метров ожидается от 20 до 50 см снега и до 1,50 или даже 2 метров снега на высоте 2300 м над уровнем моря во вторник утром. Такая непогода может вызвать сход лавин. Растаяв этот снег приведет к наводнениям, от чего могут пострадать ближайшие с горами регионы.

Напомним, что пожары в Колорадо разрушили сотни домов. Десятки тысяч жителей пришлось эвакуировать.

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