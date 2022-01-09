Франция готовится к наводнениям: в двух департаментах объявлена тревога

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Агентство La Chaîne Météo объявило "красный уровень тревоги" в двух департаментах на юго-западе Франции, пострадавших от очень сильных дождей . Накопление обильных осадков грозят наводнениям или даже затоплениям в Атлантических Пиренеях и Ланды.

В то же время Верхние Пиренеи, Верхняя Гаронна, Арьеж и Жер объявили "оранжевый" уровень опасности.

Гав д'Олорон, который течет из Пиренеев в Ланды и Атлантические Пиренеи, может столкнуться с очень значительными переливами с утра понедельника, сообщили метеорологи.