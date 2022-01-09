Франция готовится к наводнениям: в двух департаментах объявлена тревога
Франция готовится к наводнениям из-за дождей и снега. Два департамента объявили высокий уровень тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Агентство La Chaîne Météo объявило "красный уровень тревоги" в двух департаментах на юго-западе Франции, пострадавших от очень сильных дождей. Накопление обильных осадков грозят наводнениям или даже затоплениям в Атлантических Пиренеях и Ланды.
В то же время Верхние Пиренеи, Верхняя Гаронна, Арьеж и Жер объявили "оранжевый" уровень опасности.
Гав д'Олорон, который течет из Пиренеев в Ланды и Атлантические Пиренеи, может столкнуться с очень значительными переливами с утра понедельника, сообщили метеорологи.
В горах на высоте около 1500 метров ожидается от 20 до 50 см снега и до 1,50 или даже 2 метров снега на высоте 2300 м над уровнем моря во вторник утром. Такая непогода может вызвать сход лавин. Растаяв этот снег приведет к наводнениям, от чего могут пострадать ближайшие с горами регионы.
Напомним, что пожары в Колорадо разрушили сотни домов. Десятки тысяч жителей пришлось эвакуировать.