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Франція готується до повеней: у двох департаментах оголошена тривога

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Франція, Неділя 09 січня 2022 23:45
Франція готується до повеней: у двох департаментах оголошена тривога Фото: Франція готується до повеней (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Франція готується до повеней через дощі і сніг. Два департаменти оголосили високий рівень тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Агентство La Chaîne Météo оголосило "червоний рівень тривоги" в двох департаментах на південному заході Франції, постраждалих від дуже сильних дощів. Накопичення рясних опадів загрожують повеням або навіть затопленням в атлантичних Піренеях і Ланди.

У той же час Верхні Піренеї, Верхня Гаронна, Ар'єж і Жер оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки.

Гав д'Олорон, який тече з Піренеїв в Ланди і Атлантичні Піренеї, може зіткнутися з дуже значними переливами з ранку понеділка, повідомили метеорологи.

У горах на висоті близько 1500 метрів очікується від 20 до 50 см снігу і до 1,50 або навіть 2 метрів снігу на висоті 2300 м над рівнем моря у вівторок вранці. Така негода може викликати сходження лавин. Розтанувши цей сніг призведе до повеней, від чого можуть постраждати найближчі з горами регіони.

Нагадаємо, що пожежі в Колорадо зруйнували сотні будинків. Десятки тисяч жителів довелося евакуювати.

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