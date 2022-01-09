Франція готується до повеней: у двох департаментах оголошена тривога

Франція готується до повеней через дощі і сніг. Два департаменти оголосили високий рівень тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Агентство La Chaîne Météo оголосило "червоний рівень тривоги" в двох департаментах на південному заході Франції, постраждалих від дуже сильних дощів . Накопичення рясних опадів загрожують повеням або навіть затопленням в атлантичних Піренеях і Ланди.

У той же час Верхні Піренеї, Верхня Гаронна, Ар'єж і Жер оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки.

Гав д'Олорон, який тече з Піренеїв в Ланди і Атлантичні Піренеї, може зіткнутися з дуже значними переливами з ранку понеділка, повідомили метеорологи.