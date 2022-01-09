Франція готується до повеней: у двох департаментах оголошена тривога
Франція готується до повеней через дощі і сніг. Два департаменти оголосили високий рівень тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Агентство La Chaîne Météo оголосило "червоний рівень тривоги" в двох департаментах на південному заході Франції, постраждалих від дуже сильних дощів. Накопичення рясних опадів загрожують повеням або навіть затопленням в атлантичних Піренеях і Ланди.
У той же час Верхні Піренеї, Верхня Гаронна, Ар'єж і Жер оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки.
Гав д'Олорон, який тече з Піренеїв в Ланди і Атлантичні Піренеї, може зіткнутися з дуже значними переливами з ранку понеділка, повідомили метеорологи.
У горах на висоті близько 1500 метрів очікується від 20 до 50 см снігу і до 1,50 або навіть 2 метрів снігу на висоті 2300 м над рівнем моря у вівторок вранці. Така негода може викликати сходження лавин. Розтанувши цей сніг призведе до повеней, від чого можуть постраждати найближчі з горами регіони.
Нагадаємо, що пожежі в Колорадо зруйнували сотні будинків. Десятки тисяч жителів довелося евакуювати.