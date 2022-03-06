Франция готовится к кибератакам из России. Государственный секретарь по цифровым технологиям Седрик О. заверил, что страна сохраняет бдительность перед лицом угрозы российских кибератак.

По его словам, чтобы защитить государство и его стратегические компании, Франция повысила уровень своей подготовки и бдительности к кибератакам. Ожидается, что Россия усилит кибератаки по всей Европе на фоне войны против Украины.

"В Украине происходят кибератаки. На остальной части европейского континента у нас был и есть страх перед этим. То, что мы видим, довольно ограничено: в настоящее время мы видим только один пример, который, вероятно, является кибератакой, это проблема спутникового оператора Viasat", - сказал он.

Кибератака на американского спутникового оператора Viasat, произошедшая в начале вторжения России в Украину, фактически лишила доступа к Интернету тысячи европейских интернет-пользователей , в том числе 9 тысяч человек во Франции. Другие нарушения также наблюдались в Германии и Восточной Европе.