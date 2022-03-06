Франція готується до кібератак з Росії. Державний секретар з цифрових технологій Седрік о. запевнив, що країна зберігає пильність перед обличчям загрози російських кібератак.

За його словами, щоб захистити державу і його стратегічні компанії, Франція підвищила рівень своєї підготовки і пильності до кібератак. Очікується, що Росія посилить кібератаки по всій Європі на тлі війни проти України.

"В Україні відбуваються кібератаки. На решті частини європейського континенту у нас був і є страх перед цим. Те, що ми бачимо, досить обмежене: в даний час ми бачимо тільки один приклад, який, ймовірно, є кібератакою, це проблема супутникового оператора Viasat", - сказав він.

Кібератака на американського супутникового оператора Viasat, що сталася на початку вторгнення Росії в Україну, фактично позбавила доступу до Інтернету тисячі європейських інтернет-користувачів, у тому числі 9 тисяч осіб у Франції. Інші порушення також спостерігалися в Німеччині та Східній Європі.