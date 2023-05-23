Франція готова укласти угоду щодо надання Україні гарантій безпеки, - МЗС

За повідомленням американської газети WSJ, поки рішення про членство України в НАТО ще не прийнято, країни Заходу обговорюють гарантії безпеки Києва. Зазначається, що США разом із Францією, Німеччиною та Великобританією зможуть зіграти роль гарантів безпеки України.

У МЗС Франції запитали, чи є такий гарантійний план для України, про які саме гарантії йде мова і чи можна передбачити такий план до закінчення війни в Україні.

"Франція разом зі своїми партнерами продовжує розмірковувати над тим, як найкраще підтримувати Україну у довгостроковій перспективі та у всіх сферах", - відповіли у МЗС Франції.

Також там додали, що Франція готова погодити з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе у довгостроковій перспективі та запобігти можливим агресіям у майбутньому, що зазначено у декларації 36-го франко-британського саміту.

Гарантії безпеки для України

Раніше повідомлялось, що країни Заходу хочуть запропонувати Україні модель гарантій безпеки на зразок тієї, яку має Ізраїль. Головним гарантом можуть стати США.

WSJ пише, що концепцію ізраїльської моделі для України розробили ще у 2022 році керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Західні чиновники вважають, що така угода між Україною та її союзниками може змінити хід війни з Росією, а документ допоможе нашій країні просуватися на шляху до НАТО.