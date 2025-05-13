Франція готова розмістити ядерні винищувачі в країнах Європи: Макрон назвав умови

Франція готова розпочати дискусію про розміщення французьких винищувачів, озброєних ядерними бомбами, в інших країнах Європи. Однак є три умови.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю на TF1 .

За його словами, Франція готова до дискусії про розміщення французьких ядерних винищувачів в інших європейських країнах, подібно до того, як це роблять США, щоб поділитися своєю "ядерною парасолькою".

"Я визначу рамки дуже офіційно в найближчі тижні й місяці", - сказав французький президент.

Він висунув три умови для перегляду ядерного стримування Франції.

"Франція не буде платити за безпеку інших. Це не буде відніматися від того, що нам потрібно для нас самих. І нарешті, остаточне рішення завжди буде залишатися за президентом Франції та главою збройних сил", - зазначив Макрон.