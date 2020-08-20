Франция и Германия готовы оказать помощь в лечении Навальному

Франция и Германия готовы оказать лечение и помощь российскому оппозиционеру Алексею Навальному. При этом Франция готова предоставить Навальному убежище.

Об этом сообщили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции, передает France TV.

"Мы готовы предложить всю необходимую помощь Алексею Навальному и его родственникам, касающуюся здоровья, убежища и защиты", - заявил Макрон.

Кроме того, лидеры выразили обеспокоенность относительно случившегося.

"Что касается господина Навального - мы очень обеспокоены и огорчены ситуацией. Сегодня утром мы узнали, что с ним случилось. И хочу сказать, что мы выражаем всю нашу поддержку ему, его семье, желая выздоровления. Новости, которые мы имеем на данный час, крайне тревожные", - сказал Макрон.

В свою очередь Меркель заявила, что была ошеломлена госпитализацией Навального и его "вызывающим беспокойство" состоянием.

Напомним, 20 августа во время рейса в Москву российскому оппозиционеру Навальному стало плохо. Самолету пришлось экстренно садиться в Омске, после чего оппозиционера госпитализировали. Сторонники Навального говорят, что его могли отравить, но врачи до сих пор не знают причин ухудшения его состояния.

Ранее сообщалось, что оппозиционер находится в коме, но его состояние стабильное.