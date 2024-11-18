Франція на фініші обійшла Італію, Ізраїль покинув Дивізіон A: що трапилося в Лізі націй

Ліга націй, 6-й тур, Дивізіон A, група 2

Ізраїль – Бельгія – 1:0

Гол: Шуа, 86

Італія – Франція – 1:3

Голи: Камб'язо, 35 – Рабйо, 2, 65, Вікаріо, 33 (автогол)

На прощання гучно дверима грюкнула ізраїльська збірна. У туманному Будапешті "синьо-білі" мінімально переграли Бельгію. Єдиний м'яч номінальні господарі оформили під завісу зустрічі. Саба запресингував на лінії штрафного, а Шуа підібрав м'яч і влучно пробив повз Кастельса.

Результативніше було в Мілані. "Триколірні" швидко забили господарям зусиллями Рабйо, який головою замкнув кутовий Діня. На 33-й хвилині останній класно виконав штрафний, а м'яч по-зрадницьки для Вікаріо відлетів від нього за лінію.

"Адзуррі" швидко забили у відповідь. Це Камб'язо опинився в ролі центрфорварда та скористався прострілом Дімарко з лівого флангу. Однак, у другій половині збірна Франції закріпила власну перевагу – Рабйо головою знову замкнув навіс Діня. Цього разу зі штрафного.

Упевнена перемога на виїзді дозволила команді Дідьє Дешама випередити збірну Італії за додатковими показниками. Обидва колективи набрали по 13 очок, здобули очні перемоги з однаковим рахунком, а різниця м'ячів кращою виявилася в "триколірних". Збірна Бельгії стала третьою, а Ізраїль залишився останнім.