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Франція на фініші обійшла Італію, Ізраїль покинув Дивізіон A: що трапилося в Лізі націй

Понеділок 18 листопада 2024 09:59
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Франція на фініші обійшла Італію, Ізраїль покинув Дивізіон A: що трапилося в Лізі націй Фото: Алессандро Бастоні проти Рандаля Коло Муані (x.com/Azzurri)
Автор: Антон Федорців

У першій групі елітного дивізіону Ліги націй 2024/25 визначилося підсумкове становище команд. У чвертьфінал турніру пробилися національні команди Франції та Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга націй, 6-й тур, Дивізіон A, група 2

Ізраїль – Бельгія – 1:0

Гол: Шуа, 86

Італія – Франція – 1:3

Голи: Камб'язо, 35 – Рабйо, 2, 65, Вікаріо, 33 (автогол)

На прощання гучно дверима грюкнула ізраїльська збірна. У туманному Будапешті "синьо-білі" мінімально переграли Бельгію. Єдиний м'яч номінальні господарі оформили під завісу зустрічі. Саба запресингував на лінії штрафного, а Шуа підібрав м'яч і влучно пробив повз Кастельса.

Результативніше було в Мілані. "Триколірні" швидко забили господарям зусиллями Рабйо, який головою замкнув кутовий Діня. На 33-й хвилині останній класно виконав штрафний, а м'яч по-зрадницьки для Вікаріо відлетів від нього за лінію.

"Адзуррі" швидко забили у відповідь. Це Камб'язо опинився в ролі центрфорварда та скористався прострілом Дімарко з лівого флангу. Однак, у другій половині збірна Франції закріпила власну перевагу – Рабйо головою знову замкнув навіс Діня. Цього разу зі штрафного.

Упевнена перемога на виїзді дозволила команді Дідьє Дешама випередити збірну Італії за додатковими показниками. Обидва колективи набрали по 13 очок, здобули очні перемоги з однаковим рахунком, а різниця м'ячів кращою виявилася в "триколірних". Збірна Бельгії стала третьою, а Ізраїль залишився останнім.

До слова, напередодні Англія і Норвегія вийшли в Дивізіон A Ліги націй з розгромними перемогами.

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Франція Ліга націй Збірна Італії
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