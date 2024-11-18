Франция на финише обошла Италию, Израиль покинул Дивизион A: что произошло в Лиге наций

В первой группе элитного дивизиона Лиги наций 2024/25 определилось итоговое положение команд. В четвертьфинал турнира пробились национальные команды Франции и Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Лига наций, 6-й тур, Дивизион A, группа 2

Израиль – Бельгия – 1:0

Гол: Шуа, 86

Италия – Франция – 1:3

Голы: Камбьязо, 35 – Рабьо, 2, 65, Викарио, 33 (автогол)

На прощание громко дверью хлопнула израильская сборная. В туманном Будапеште "сине-белые" минимально обыграли Бельгию. Единственный мяч номинальные хозяева оформили под занавес встречи. Саба запрессинговал на линии штрафной, а Шуа подобрал мяч и точно пробил мимо Кастельса.

Более результативно было в Милане. "Трехцветные" быстро забили хозяевам усилиями Рабьо, который головой замкнул угловой Диня. На 33-й минуте последний классно исполнил штрафной, а мяч предательски для Викарио улетел от него за линию.

"Адзурри" быстро забили в ответ. Это Камбьязо оказался в роли центрфорварда и воспользовался прострелом Димарко с левого фланга. Однако, во второй половине сборная Франции закрепила собственное преимущество – Рабьо головой снова замкнул навес Диня. На этот раз со штрафного.

Уверенная победа на выезде позволила команде Дидье Дешама опередить сборную Италии по дополнительным показателям. Оба коллектива набрали по 13 очков, одержали очные победы с одинаковым счетом, а разница мячей лучшей оказалась у "трехцветных". Сборная Бельгии стала третьей, а Израиль остался последним.