Фото: Франция заявила, что не будет вводить карантин для непривитых (GettyImages)

Франция не будет вводить карантин для невакцинированных против COVID-19 людей. По словам президента Эммануэля Макрона, страна не будет следовать примеру соседних европейских стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он напомнил, что в стране действуют COVID-паспорта. "Те страны, которые закрывают непривитых, - это страны, где не вступили в силу паспорта (здоровья). Поэтому во Франции в этом шаге нет нужды", - сказал Макрон.