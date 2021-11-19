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Франция не будет вводить карантин для невакцинированных

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Франция, Пятница 19 ноября 2021 01:59
Франция не будет вводить карантин для невакцинированных Фото: Франция заявила, что не будет вводить карантин для непривитых (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Франция не будет вводить карантин для невакцинированных против COVID-19 людей. По словам президента Эммануэля Макрона, страна не будет следовать примеру соседних европейских стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он напомнил, что в стране действуют COVID-паспорта.

"Те страны, которые закрывают непривитых, - это страны, где не вступили в силу паспорта (здоровья). Поэтому во Франции в этом шаге нет нужды", - сказал Макрон.

В ноябре во Франции стартовала пятая волна COVID-19. Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о начале вакцинации для детей младше 12-летнего возраста. Также во Франции рассматривают ревакцинации для лиц младше 50 лет.

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