ru ua
Пт, 19 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Франція не вводитиме карантин для невакцинованих

Новость на русском →
Франція, П'ятниця 19 листопада 2021 01:59
Франція не вводитиме карантин для невакцинованих Фото: Франція заявила, що не вводитиме карантин для нещеплених (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Франція не буде вводити карантин для невакцинованих проти COVID-19 людей. За словами президента Еммануеля Макрона, країна не буде наслідувати приклад сусідніх європейських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він нагадав, що в країні діють COVID-паспорти.

"Ті країни, які закривають нещеплених, - це країни, де не вступили в силу паспорта (здоров'я). Тому у Франції в цьому кроці немає потреби", - сказав Макрон.

У листопаді у Франції стартувала п'ята хвиля COVID-19. Міністерство охорони здоров'я розглядає питання про початок вакцинації для дітей молодших за 12-річний вік. Також у Франції розглядають ревакцинації для осіб молодше 50 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
DAILY
Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну