Франція не вводитиме карантин для невакцинованих
Фото: Франція заявила, що не вводитиме карантин для нещеплених (GettyImages)
Франція не буде вводити карантин для невакцинованих проти COVID-19 людей. За словами президента Еммануеля Макрона, країна не буде наслідувати приклад сусідніх європейських країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Він нагадав, що в країні діють COVID-паспорти.
"Ті країни, які закривають нещеплених, - це країни, де не вступили в силу паспорта (здоров'я). Тому у Франції в цьому кроці немає потреби", - сказав Макрон.
У листопаді у Франції стартувала п'ята хвиля COVID-19. Міністерство охорони здоров'я розглядає питання про початок вакцинації для дітей молодших за 12-річний вік. Також у Франції розглядають ревакцинації для осіб молодше 50 років.