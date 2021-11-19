Франція не вводитиме карантин для невакцинованих

Фото: Франція заявила, що не вводитиме карантин для нещеплених (GettyImages)

Франція не буде вводити карантин для невакцинованих проти COVID-19 людей. За словами президента Еммануеля Макрона, країна не буде наслідувати приклад сусідніх європейських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він нагадав, що в країні діють COVID-паспорти. "Ті країни, які закривають нещеплених, - це країни, де не вступили в силу паспорта (здоров'я). Тому у Франції в цьому кроці немає потреби", - сказав Макрон.