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Во Франции женщина облила соляной кислотой посетителей бара

Новости » Происшествия    18.11.2018 - 05:02
Во Франции женщина облила соляной кислотой посетителей бара
Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

В результате инцидента пострадали 6 человек

В Марселе (Франция) шесть человек пострадали после того, как женщина облила соляной кислотой посетителей одного из баров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 3.

Как сообщается, женщина облила из бутылки с соляной кислотой сидевших на террасе бара посетителей. Ранения получили шесть человек, им была оказана помощь. В качестве меры предосторожности их госпитализировали.

Отмечено, что нападение совершила бездомная женщина, которая имеет проблемы с психикой. Полиция задержала ее сразу после инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции арестован мужчина, который 9 сентября ранил ножом семь человек в центре Парижа.

Так, мужчина совершил вооруженное нападение в центре Парижа, в результате чего пострадали семь человек, четверо из них получили серьезные ранения. На данный момент мужчина арестован. По предварительной версии, нападение не является терактом.

Преступник напал на людей в кинотеатре MK2, после чего совершил нападение на людей, которые играли на площадке недалеко от кинотеатра.

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