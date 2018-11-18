У Франції жінка облила соляною кислотою відвідувачів бару

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

В результаті інциденту постраждали 6 людей

В Марселі (Франція) шість осіб постраждали після того, як жінка облила соляною кислотою відвідувачів одного з барів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 3.

Як повідомляється, жінка облила з пляшки з соляною кислотою гостей бару, які сиділи на терасі. Поранення отримали шестеро людей, їм була надана допомога. В якості застережного заходу їх госпіталізували.

Зазначено, що напад скоїла бездомна жінка, яка має проблеми з психікою. Поліція затримала її відразу після інциденту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції заарештований чоловік, який 9 вересня поранив ножем сім чоловік в центрі Парижа.

Так, чоловік скоїв збройний напад в центрі Парижа, в результаті чого постраждали семеро людей, четверо з них отримали серйозні поранення. На даний момент чоловік заарештований. За попередньою версією, напад не є терактом.

Злочинець напав на людей в кінотеатрі MK2, після чого скоїв напад на людей, які грали на майданчику недалеко від кінотеатру.