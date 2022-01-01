Во Франции запретили пластиковые упаковки для овощей и фруктов. Новый закон вступает в силу 1 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В первый день Нового года во Франции вступит в силу закон, который запретит супермаркетам и другим магазинам продавать огурцы, перец, кабачки, баклажаны и другие овощи и фрукты в пластиковой упаковке. Речь идет о примерно 30 наименованиях фруктов и овощей, которые по отдельности упаковываю в пластик.

При этом отмечается, что пакеты с весом товара более 1,5 кг не будут облагаться налогом. Это касается и нарезанных или переработанных овощей и фруктов.

Также интересно, что продавцам мягких сортов овощей и фруктов (помидоры черри, малина и черника) дадут больше времени, чтобы найти альтернативу пластику упаковку. Однако к 2026 году пластиковая упаковка постепенно будет запрещена для всех цельных фруктов и овощей.