Во Франции запретили пластиковые упаковки для овощей и фруктов
Во Франции запретили пластиковые упаковки для овощей и фруктов. Новый закон вступает в силу 1 января 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В первый день Нового года во Франции вступит в силу закон, который запретит супермаркетам и другим магазинам продавать огурцы, перец, кабачки, баклажаны и другие овощи и фрукты в пластиковой упаковке. Речь идет о примерно 30 наименованиях фруктов и овощей, которые по отдельности упаковываю в пластик.
При этом отмечается, что пакеты с весом товара более 1,5 кг не будут облагаться налогом. Это касается и нарезанных или переработанных овощей и фруктов.
Также интересно, что продавцам мягких сортов овощей и фруктов (помидоры черри, малина и черника) дадут больше времени, чтобы найти альтернативу пластику упаковку. Однако к 2026 году пластиковая упаковка постепенно будет запрещена для всех цельных фруктов и овощей.
Президент страны Эммануэль Макрон назвал запрет на пластиковую упаковку свежих продуктов "настоящей революцией". Он заявил, что Франция сыграет ведущую роль в мире со своим законом о постепенном отказе от всех одноразовых пластиков к 2040 году.
Напомним, что в Украине с 10 декабря также запретили бесплатные пластиковые пакеты в магазинах. Теперь за них платят украинцы.