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У Франції заборонили пластикові упаковки для овочів і фруктів

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Франція, Субота 01 січня 2022 04:21
У Франції заборонили пластикові упаковки для овочів і фруктів Фото: у Франції заборонили пластикові упаковки для овочів і фруктів (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Франції заборонили пластикові упаковки для овочів і фруктів. Новий закон набирає чинності 1 січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У перший день Нового Року у Франції набуде чинності закон, який заборонить супермаркетам та іншим магазинам продавати огірки, перець, кабачки, баклажани та інші овочі і фрукти в пластиковій упаковці. Йдеться про приблизно 30 найменуваннях фруктів і овочів, які окремо упаковую в пластик.

При цьому наголошується, що пакети з вагою товару понад 1,5 кг не будуть обкладатися податком. Це стосується і нарізаних або перероблених овочів і фруктів.

Також цікаво, що продавцям м'яких сортів овочів і фруктів (помідори черрі, малина і чорниця) дадуть більше часу, щоб знайти альтернативу пластику упаковку. Однак до 2026 року пластикова упаковка поступово буде заборонена для всіх цільних фруктів і овочів.

Президент країни Еммануель Макрон назвав заборону на пластикову упаковку свіжих продуктів "справжньою революцією". Він заявив, що Франція зіграє провідну роль у світі зі своїм законом про поступову відмову від усіх одноразових пластиків до 2040 року.

Нагадаємо, що в Україні з 10 грудня також заборонили безкоштовні пластикові пакети в магазинах. Тепер за них платять українці.

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