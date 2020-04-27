Во Франции зафиксирован самый низкий уровень смертности за 5 недель

Во Франции за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 242 человек, что является самым низким показателем летальных случаев за последние 5 недель. Об этом сообщает France24

Как сообщается, в целом во Франции от пандемии коронавируса умерли 22 856, из которых 14 202 летальных случая были зафиксированы в больницах, остальные умершие - жители домов престарелых. За последние 24 часа в больницах скончались 152 человека, что является наименьшим числом за последние 5 недель.

Пока тяжелых пациентов, находящихся в реанимации, в стране остается 4682 лица. Госпитализированных с симптомами болезни у Франции сейчас 28217.

Напомним, в воскресенье в мире зафиксировано 2 млн 921 тысячу 439 случаев инфицирования коронавирусом. Из общего числа инфицированных, 836 978 пациентов побороли болезнь, 203 289 умерли. На этот время от COVID-19 лечатся 1 млн 881 тыс. 172 человека.

Также в США по состоянию на утро 27 апреля от коронавируса умерли 55,4 тыс. лиц. Всего в стране зафиксировали 987 тыс. зараженных коронавирусом, среди которых 15 тыс. людей в критическом состоянии. Вылечиться от коронавируса удалось почти 120 тыс. человек.