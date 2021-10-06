Во Франции задержали судно с кокаином, среди членов экипажа есть украинец, - МИД

Вблизи города Дюнкерк, что во Франции, правоохранители на днях задержали судно M/V TRUDY по подозрению в контрабанде наркотических веществ. Среди членов экипажа был гражданин Украины.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
По его словам, посольство Украины во Франции уже занимается этим делом, оказывает консульскую и правовую помощь.
"Наш гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком. Консулы контактируют с французскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств", - отметил Николенко.
Напомним, недавно в иностранных СМИ распространилась информация о задержании французской таможней грузового судна, на борту которого обнаружили более тонны кокаина.
Сообщалось, что весь экипаж в составе 20 человек был задержан, среди которых граждане РФ, Филиппин, Египта, Эфиопии, Румынии и, как выяснилось - Украины.
Указано, что 1127 килограммов наркотических веществ были спрятаны в трюме судна Trudy, следовавшее под флагом Либерии. Стоимость такого "товара" на черном рынке оценивают в десятки миллионов евро.
Сейчас судно находится в порту Дюнкерка, по крайней мере до четверга.