ru ua
Пн, 27 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Франції затримали підозрюваного в постачанні компонентів для хімічної зброї в Сирії

Новость на русском →
Сирія, Понеділок 27 грудня 2021 01:42
У Франції затримали підозрюваного в постачанні компонентів для хімічної зброї в Сирії Фото: у Франції затримали підозрюваного в постачанні компонентів для ХІV в Сирії (twitter.com/prefpolice)
Автор: Артур Родивилов

Французька юстиція пред'явила звинувачення 60-річному французу сирійського походження. Його підозрюють у постачанні компонентів для виробництва хімічної зброї в Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За його інформацією, мова йде про власника однієї з судноплавних компаній, що проживав за кордоном.

Відзначається, що він був затриманий на півдні Франції. Після закінчення терміну утримання під вартою в суботу в Парижі йому були пред'явлені звинувачення в "змові з метою вчинення злочинів проти людяності", а також "причетності до військових злочинів".

Інших подробиць не повідомляється.

У вересні 2013 року Радбезом ООН була прийнята резолюція про знищення хімічної зброї в Сирії, протягом 2014 року з країни було вивезено і ліквідовано 1 200 тонн отруйних речовин. В операції взяли участь дев'ять.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сирія
NEWS
На Донбасі в результаті обстрілу важно поранений військовий
На Донбасі в результаті обстрілу важно поранений військовий
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід