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Во Франции задержали неонацистов, планировавших атаки на евреев и мусульман

Новости » Происшествия    12.06.2019 - 03:48
Во Франции задержали неонацистов, планировавших атаки на евреев и мусульман
Фото: полиция Франции (twitter/apnews)

Неонацисты собирались нападать на синагоги и мечети

Во Франции полиция разоблачила и задержала участников неонацистской ячейки, которые планировали вооруженные атаки на евреев и мусульман. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

В частности, в ходе расследования с сентября 2018 года по май 2019 года было предъявлено обвинение пятерым участниками группы, "близкой по идеологии к неонацистскому движению".

В сентябре 2018 года полиция города Гренобль первым задержала мужчину, которого обвиняли в хранении оружия. Впоследствии дальнейшее расследование вывело следователей на остальных четырех подозреваемых. При этом двое из них были несовершеннолетними.

"В рамках расследования было установлено, что они планировали заговор с целью совершить нападения на места поклонения мусульман или евреев", - отмечает источник издания.

Напомним, несколько дней назад на юге Йемена в провинции Ад-Далиа было совершено нападение на мечеть, что привело к гибели 5 человек.

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