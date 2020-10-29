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Во Франции усилят охрану школ и церквей после нападения в Ницце

Ницца, Четверг 29 октября 2020 17:18
Во Франции усилят охрану школ и церквей после нападения в Ницце
Фото: Эмманюэль Макрон (facebook com EmmanuelMacron)
Автор: Роман Тверденко

Во Франции планируют усиление мер безопасности после атаки в Ницце. Мобилизируют военных, а также усилят охрану школ и культовых сооружений.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, находясь в Ницце.

Он отметил, что количество патрулирующих военных по стране будет увелично с трех до семи тысяч. Также президент Франции анонсировал заседание совета обороны на 30 октября.

Сегодня стало известно, что во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

Напомним, что во Франции мужчина совершил теракт в Ницце, в результате которого погибли трое человек. Также в Авиньоне еще один мужчина напал с ножом на полицейских.

После этого мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы в городе после нападения с ножом на прихожан церкви. Он считает нападение с ножом у церкви террористическим актом.

Позже стало известно, что французские следователи допросили мужчину, совершившего теракт в Ницце. Злоумышленник сообщил, что ему 25 лет и что его зовут Брахим.

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