Во Франции в столкновениях с мигрантами ранены четверо полицейских

Часть мигрантов была не в трезвом состоянии

В городе Кале (Франция) в столкновениях с мигрантами четверо полицейских получили ранения. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что в понедельник спецподразделение полиции вмешалось в ситуацию после вторжения мигрантов в одну из компаний, которая находится в индустриальной зоне недалеко от кольцевой дороги, что ведет в порт Кале. Часть мигрантов была не в трезвом состоянии.

Мигранты забросали стражей порядка камнями, в результате столкновений пострадали четыре человека, один из которых получил ранение в голову. Профсоюз Unsa-Police осудил насилие в отношении сил правопорядка.

Ранее в Кале располагался большой лагерь для мигрантов, известный как "джунгли". После его сноса в городе регулярно одновременно находятся несколько сотен мигрантов.

Напомним, что в Греции произошла стрельба в лагере ромов, есть пострадавшие.

Так, по предварительным данным, инцидент произошел в момент, когда трое ромов на автомобиле остановились возле лагеря и открыли огонь. Мотивы и причины нападения пока неизвестны. Также отмечается, что полиция арестовала 17-летнего нападающего.