У Франції у сутичках з мігрантами поранені четверо поліцейських

Частина мігрантів була напідпитку

У місті Кале (Франція) у сутичках з мігрантами четверо поліцейських отримали поранення. Про це повідомляє BFMTV.

Зазначається, що у понеділок спецпідрозділ поліції втрутився в ситуацію після вторгнення мігрантів в одну з компаній, яка знаходиться в індустріальній зоні недалеко від кільцевої дороги, що веде в порт Кале. Частина мігрантів була напідпитку.

Мігранти закидали правоохоронців камінням, в результаті зіткнень постраждали чотири людини, один з яких отримав поранення в голову. Профспілка Unsa-Police засудила насильство стосовно сил правопорядку.

Раніше у Кале розташовувався великий табір для мігрантів, відомий як "джунглі". Після його знесення у місті регулярно одночасно перебувають декілька сотень мігрантів.

Нагадаємо, що у Греції сталася стрілянина в таборі ромів, є постраждалі.

Так, за попередніми даними, інцидент стався в момент, коли троє ромів на автомобілі зупинилися біля табору і відкрили вогонь. Мотиви і причини нападу поки невідомі. Також зазначаэться, що поліція заарештувала 17-річного нападника.