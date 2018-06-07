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Интервью

Во Франции из-за сильного ливня погибли трое людей

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 15:44
Фото: иллюстративное фото (pixabay.com/RagdoMazigis)
Фото: иллюстративное фото (pixabay.com/RagdoMazigis)

Французская метеорологическая служба заявила о штормовом предупрежденим в большинстве регионов страны

Во Франции из-за сильного ливня погибли трое людей. Об этом сообщает The Local.

Так, во вторник на севере Франции 37-летний мужчина утонул в своем автомобиле. В среду пожилая женщина скончалась в Монморийоне, городе в центральной части Западной Франции. У нее, вероятно, случился сердечный приступ, когда она пыталась выбраться из затопленного дома.

Также тело еще одной женщины нашли в реке на юге Франции, где всю ночь шли сильные дожди.

Французская метеорологическая служба заявила о штормовое предупреждение в большинстве регионов страны.

Напомним, ранее в Закарпатской области прошел сильный ливень с градом.

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Теги публикации: Франция, ливень  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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