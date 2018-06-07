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У Франції через сильну зливу загинули троє людей

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 15:44
Фото: ілюстраційне фото (pixabay.com/RagdoMazigis)
Фото: ілюстраційне фото (pixabay.com/RagdoMazigis)

Французька метеорологічна служба заявила про штормове попередження у більшості регіонів країни

У Франції через сильну зливу загинули троє людей. Про це повідомляє The Local.

Так, у вівторок на півночі Франції 37-річний чоловік потонув у своєму автомобілі. У середу літня жінка померла в Монморійоні, місті в центральній частині Західної Франції. У неї, ймовірно, стався серцевий напад, коли вона намагалася вибратися із затопленого будинку.

Також тіло ще однієї жінки знайшли в річці на півдні Франції, де всю ніч йшли сильні дощі.

Французька метеорологічна служба заявила про штормове попередження у більшості регіонів країни.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області пройшла сильна злива з градом.

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Теги публікації: Франція, ливень  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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