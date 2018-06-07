Французька метеорологічна служба заявила про штормове попередження у більшості регіонів країни

У Франції через сильну зливу загинули троє людей. Про це повідомляє The Local.

Так, у вівторок на півночі Франції 37-річний чоловік потонув у своєму автомобілі. У середу літня жінка померла в Монморійоні, місті в центральній частині Західної Франції. У неї, ймовірно, стався серцевий напад, коли вона намагалася вибратися із затопленого будинку.

Також тіло ще однієї жінки знайшли в річці на півдні Франції, де всю ніч йшли сильні дощі.

Французька метеорологічна служба заявила про штормове попередження у більшості регіонів країни.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області пройшла сильна злива з градом.