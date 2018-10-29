У Франції вважають, що нарощування російського впливу в ЦАР не стабілізує країну

Фото: Флоранс Парлі (facebook.com.FlorenceParlyOfficiel)

На початку 2018 Росія пожертвувала сотні одиниць озброєння та направила 175 інструкторів до ЦАР

Розширення впливу Російської Федерації (РФ) в Центральноафриканській республіці (ЦАР) навряд чи стабілізує країну. Про це заявила французький міністр оборони Флоранс Парлі, передає РБК-Україна з посиланням Reuters.

Зазначається, що у грудні 2017 року Росія отримала дозвіл від Ради Безпеки ООН щодо постачання озброєнь до ЦАР, яка стикається з постійним збройним конфліктом з 2013 року, коли здебільшого мусульманська повстанська коаліція скинула тодішнього президента Франсуа Бозізе, що спричинило репресії з боку християнських бойовиків.

Незважаючи на вибір нового лідера в 2016 році, країна була втягнута в міжпартійне насильство та політичну нестабільність.

На початку 2018 року Росія пожертвувала сотні одиниць озброєння та направила 175 інструкторів до ЦАР, щоб посилити боротьбу уряду з повстанцями.

Напередодні у Москві заявили, що планують надіслати додаткове обладнання та розгорнути більше інструкторів, посилюючи свій найважливіший військовий прорив в Африці протягом десятиліть.

Нагадаємо, у липні 2018 у ЦАР було вбито трьох громадян Росії.

У двох були прес-карти російських "Известий". За попередніми даними, вбивство було скоєно з метою пограбування. Тіла загиблих були доставлені в місто Бангі.