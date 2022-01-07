Во Франции считают, что что Россия "обходит" ЕС в важных переговорах с США
Фото: Франция считает, что что Россия "обходит" ЕС в переговорах с США (kremlin.ru)
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Россия "обходит" ЕС в важных переговорах с США. Они состоятся в Женеве 10 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUtoday.
По его словам, Россия, похоже, отгораживается от Европейского Союза.
"Владимир Путин хочет обойти Европейский Союз... он хочет нанести ущерб единству ЕС, которое укрепляется", - заявил Жан-Ив Ле Дриан.
Отмечают, что переговоры между заместителем госсекретаря США Венди Шерман и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым должны начаться в Женеве в понедельник, поскольку российские войска находятся на границах страны с Украиной.
Напомним, ранее в Белом доме назвали темы, которые хотят обсудить на переговорах с Россией.