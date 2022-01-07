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Во Франции считают, что что Россия "обходит" ЕС в важных переговорах с США

Новина українською →
Франция, Пятница 07 января 2022 16:58
Во Франции считают, что что Россия "обходит" ЕС в важных переговорах с США Фото: Франция считает, что что Россия "обходит" ЕС в переговорах с США (kremlin.ru)
Автор: Иванна Шовкун

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Россия "обходит" ЕС в важных переговорах с США. Они состоятся в Женеве 10 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUtoday.

По его словам, Россия, похоже, отгораживается от Европейского Союза.

"Владимир Путин хочет обойти Европейский Союз... он хочет нанести ущерб единству ЕС, которое укрепляется", - заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Отмечают, что переговоры между заместителем госсекретаря США Венди Шерман и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым должны начаться в Женеве в понедельник, поскольку российские войска находятся на границах страны с Украиной.

Напомним, ранее в Белом доме назвали темы, которые хотят обсудить на переговорах с Россией.

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