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У Франції вважають, що Росія "обходить" ЄС у важливих переговорах з США

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Франція, П'ятниця 07 січня 2022 16:58
У Франції вважають, що Росія "обходить" ЄС у важливих переговорах з США Фото: Франція вважає, що Росія "обходить" ЄС у переговорах з США (kremlin.ru)
Автор: Іванна Шовкун

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що Росія "обходить" ЄС у важливих переговорах зі США. Вони відбудуться у Женеві 10 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUtoday.

За його словами, Росія, схоже, відгороджується від Європейського Союзу.

"Володимир Путін хоче обійти Європейський Союз... він хоче завдати шкоди єдності ЄС, яка зміцнюється", - заявив Жан-Ів Ле Дріан.

Зазначають, що переговори між заступником держсекретаря США Венді Шерман та заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим мають розпочатися в Женеві у понеділок, оскільки російські війська перебувають на кордонах країни з Україною.

Нагадаємо, раніше в Білому домі назвали теми, які хочуть обговорити на переговорах з Росією.

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