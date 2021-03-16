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Во Франции презентовали идентификационную карту нового формата

Автор: Андрей Козловский

Во Франции презентовали идентификационную карту-паспорт нового формата. Она будет содержать в себе два отпечатки пальцев и фото в защищенном чипе и дополнительные элементы защиты.

Об этом сообщаю Le Figaro.

Как сообщается, информация об отпечатках пальцев и фотография будет содержаться в специальном защищенном чипе карты. Криптограмма и видимая электронная печать будут содержать основную информацию о человеке. В дополнение, документ будет иметь много и других защитных меток.

По мнению разработчиков, все эти элементы сделают карточку одним из самых защищенных документов в мире.

"Вызовы 2021 года не решить с инструментами 1995-го... 33 000 наших сограждан ежегодно страдают от мошенников, которые присваивают их личность. В 2020 году наши правоохранители перехватили около 9000 человек с поддельными документами и раскрыли около 30 криминальных схем", - сказала уполномоченная по вопросам гражданства при МВД Марлен Шьяппа.

Напомним, основная уязвимость популярного в Украине приложении "Дия", который является основным элементом "государства в смартфоне", заключается не в уровне его защиты, а в самих пользователях. При этом известных уязвимостей на сегодня нет.

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