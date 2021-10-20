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У Франції попередили про ризик відновлення епідемії COVID

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Середа 20 жовтня 2021 16:12
У Франції попередили про ризик відновлення епідемії COVID Фото: у Франції попередили про ризик відновлення епідемії COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Представник Уряду Франції Габріель Атталь заявив, що рівень захворюваності на коронавірус в країні зростає. Тому не можна виключати того, що у Франції відновиться епідемія вірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNews.

"Поточна динаміка підтверджує, що не можна виключати ризик відновлення справжньої епідемії. Рівень захворюваності зростає у всіх регіонах і вікових групах", - заявив Атталь.

При тому він підкреслив, що в країні можуть прискорити кампанію з ревакцинації від коронавірусу.

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Франція Коронавірус
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