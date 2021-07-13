Во Франции назначили дату президентских выборов
Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Во Франции определились с датами проведения президентских выборов, которые пройдут в 2022 году. Первый тур состоится 10 апреля, а второй - 24 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
При этом парламентские выборы во Франции пройдут 12 и 19 июня.
Поскольку действующий президент Франции Эммануэль Макрон официально стал главой государства 14 мая 2017 года, передача власти преемнику или начало его второй каденции должны состояться самое позднее 13 мая следующего года.