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Во Франции назначили дату президентских выборов

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Франция, Вторник 13 июля 2021 15:54
Во Франции назначили дату президентских выборов Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во Франции определились с датами проведения президентских выборов, которые пройдут в 2022 году. Первый тур состоится 10 апреля, а второй - 24 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

При этом парламентские выборы во Франции пройдут 12 и 19 июня.

Поскольку действующий президент Франции Эммануэль Макрон официально стал главой государства 14 мая 2017 года, передача власти преемнику или начало его второй каденции должны состояться самое позднее 13 мая следующего года.

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