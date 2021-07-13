У Франції призначили дату президентських виборів
Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
У Франції визначилися з датами проведення президентських виборів, які пройдуть у 2022 році. Перший тур відбудеться 10 квітня, а другий - 24 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
При цьому парламентські вибори у Франції відбудуться 12 і 19 червня.
Оскільки чинний президент Франції Еммануель Макрон офіційно став главою держави 14 травня 2017 року, передача влади наступникові або початок його другої каденції повинні відбутися саме пізніше 13 травня наступного року.