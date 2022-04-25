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Во Франции начались массовые протесты: полиция применила слезоточивый газ

Оцепление полицией (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

После переизбрания президента Эммануэля Макрона в ряде городов Франции начались массовые беспорядки. Полиция по охране общественного порядка была вынуждена распылить слезоточивый газ в сторону демонстрантов в центре Парижа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После оглашения предварительных результатов второго тура выборов президента Франции начались акции протеста. Полиция пыталась разогнать толпу, собравшуюся в центральном районе Шатле. Также сообщается о массовых беспорядках в Ренне, Лионе, Тулузе и Нанте.

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Франция