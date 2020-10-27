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Во Франции исламисты атаковали десятки сайтов

Вторник 27 октября 2020 05:26
Во Франции исламисты атаковали десятки сайтов
Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Инна Собора

Десятки сайтов пенсионных объединений, районных управ и бизнес-компаний во Франции подверглись хакерским атакам. Атаки совершили в ночь на вторник, 27 октября.

Об этом пишет DW.

На сайтах появились лозунги, призывающие к победе ислама и пророка Мохаммеда и смерти Франции, а также изображения президента страны Эмманюэля Макрона в виде свиньи.

Французские эксперты по кибербезопасности были еще в воскресенье предупреждены о волне кибернападений, во многом повторяющих кибератаки 2015 года, когда ими сопровождались исламистские теракты.

Поводом для атаки стали высказывания Макрона об убийстве 47-летнего учителя Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на пророка. Макрон назвал погибшего преподавателя "тихим героем", убитым "трусами", поскольку он "воплощал собой республику".

"Самюэль Пати был убит, потому что исламисты желают забрать у нас будущее и знают, что это не получится сделать с такими тихими героями, как он", - подчеркнул президент.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал французскому коллеге Эммануэлю Макрону "лечить психику" из-за его заявления относительно ислама.

После этого Франция отозвала своего посла из Турции для консультаций.

РБК-Украина писало, что Эрдоган призвал сограждан бойкотировать французские товары.

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