Во Франции на финале Лиги чемпионов произошли беспорядки, полиция применила слезоточивый газ

Беспорядки произошли, когда группы из десятков безбилетных болельщиков предприняли попытки прорваться на стадион. По словам очевидцев, некоторым из них это удалось.

В итоге из-за беспорядков матч, который планировалось начать в 22:00 по киеву, пришлось перенести на несколько более позднее время. Это дало возможность занять свои места части болельщиков, которые из-за напряженной обстановки не смогли вовремя зайти на стадион.

Ситуация осложнялась тем, что в Париже в субботу бастуют сотрудники общественного транспорта. Поэтому зрителям советовали заранее приезжать к "Стад де Франс".

Финальный матч вызвал особенный интерес у фанатов из Англии: около 60 тысяч из них приехали в Париж, причем две трети - без билетов на игру. При этом, по словам очевидцев, попытки прорвать на стадион предпринимали не англичане, а жители Парижа.

Матч завершился победой "Реала" со счетом 1:0.