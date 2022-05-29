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Во Франции на финале Лиги чемпионов произошли беспорядки, полиция применила слезоточивый газ

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Париж, Воскресенье 29 мая 2022 04:00
Во Франции на финале Лиги чемпионов произошли беспорядки, полиция применила слезоточивый газ Фото: во Франции на финале Лиги чемпионов произошли беспорядки (panoramic.fr)
Автор: Артур Родивилов

Сотрудники французской полиции применили слезоточивый газ близ парижского стадиона "Стад де Франс" в преддверии финального матча футбольной Лиги чемпионов. Задержаны 46 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Беспорядки произошли, когда группы из десятков безбилетных болельщиков предприняли попытки прорваться на стадион. По словам очевидцев, некоторым из них это удалось.

В итоге из-за беспорядков матч, который планировалось начать в 22:00 по киеву, пришлось перенести на несколько более позднее время. Это дало возможность занять свои места части болельщиков, которые из-за напряженной обстановки не смогли вовремя зайти на стадион.

Ситуация осложнялась тем, что в Париже в субботу бастуют сотрудники общественного транспорта. Поэтому зрителям советовали заранее приезжать к "Стад де Франс".

Финальный матч вызвал особенный интерес у фанатов из Англии: около 60 тысяч из них приехали в Париж, причем две трети - без билетов на игру. При этом, по словам очевидцев, попытки прорвать на стадион предпринимали не англичане, а жители Парижа.

Матч завершился победой "Реала" со счетом 1:0.

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