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У Франції на фіналі Ліги чемпіонів сталися заворушення, поліція застосувала сльозогінний газ

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Париж, Неділя 29 травня 2022 04:00
У Франції на фіналі Ліги чемпіонів сталися заворушення, поліція застосувала сльозогінний газ Фото: у Франції на фіналі Ліги чемпіонів відбулися заворушення (panoramic.fr)
Автор: Артур Родивилов

Співробітники французької поліції застосували сльозогінний газ поблизу паризького стадіону "Стад де Франс" напередодні фінального матчу футбольної Ліги чемпіонів. Затримано 46 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Заворушення сталися, коли групи з десятків безквиткових уболівальників зробили спроби прорватися на стадіон. За словами очевидців, деяким з них це вдалося.

У підсумку через заворушення матч, який планувалося почати о 22: 00 за Києвом, довелося перенести на дещо пізніший час. Це дало можливість зайняти свої місця частині вболівальників, які через напружену обстановку не змогли вчасно зайти на стадіон.

Ситуація ускладнювалася тим, що в Парижі в суботу страйкують співробітники громадського транспорту. Тому глядачам радили заздалегідь приїжджати до"Стад де Франс".

Фінальний матч викликав особливий інтерес у фанатів з Англії: близько 60 тисяч з них приїхали в Париж, причому дві третини - без квитків на гру. При цьому, за словами очевидців, спроби прорвати на стадіон робили не англійці, а жителі Парижа.

Матч завершився перемогою "Реала" з рахунком 1:0.

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